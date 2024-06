Basket femminile,. Mariana Nako Moni Luma dalla Vis Rosa alla nazionale

BASKET

Tutta la Vis Rosa si congratula con Mariana Nako Moni Luma (nella foto, in forza a Vis Rosa grazie agli accordi di collaborazione con Pallacanestro 4 Torri Ferrara) per la convocazione nella Nazionale U15 che dal 24 giugno si radunerà a Varese per prepararsi ai due importanti eventi: il 25 giugno partirà per Valencia (Spagna), dove dal 26 al 29 giugno giocherà la seconda edizione del torneo Jr. Nba European Finals, poi Il 30 giugno tornerà a Varese, dove proseguirà la preparazione in vista del Torneo dell’Amicizia 2024, in programma dal 5 al 7 luglio a Varese.