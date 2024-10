Basket femminile. Per l’Use Rosa terza vittoria consecutiva. Le ragazze di mister Cioni espugnano Arese

Giussano

58

Use Rosa

66

BASKET FOXES GIUSSANO: Reani 3, Diotti 8, Lussignoli 17, Bernardi 11, Szajtauer 2, Ramon 2, Petronio 5, Colico, Zanetti, Poma, Crippa 5, Pirozzi 5. All. Stazzonelli

USE ROSA SCOTTI: Colognesi 10, Ianezic 8, Castellani 13, Antonini 4, Vente 8, Leghissa 3, Fiaschi, Ruffini 4, Ndiaye 6, Casini 10. All. Cioni

Arbitri: Manganiello di San Giorgio del Sannio e Manco di San Giorgio a Cremano

Parziali: 17-18; 39-42; 41-54

ARESE – Terzo successo in altrettante trasferte per l’Use Rosa, che si impone anche ad Arese (Mi). Dopo un pessimo avvio, la squadra di coach Cioni disputa una gran partita difendendo fortissimo, dominando sotto le plance e giocando con buona continuità. Una Scotti imprecisa in attacco e molle in difesa subisce subito un pesante 9-0 dalle lombarde, salvo entrare pian piano in partita e sorpassare con la tripla di Leghissa sul 14-16, che diventa 17-18 al 10’. Nel secondo quarto, poi, Castellani, Antonini e Ianezic firmano il massimo vantaggio (26-34), ma all’intervallo Giussano torna sotto sul 39-42, che poco dopo metà del terzo parziale l’Use riporta però ad un più confortante 39-51 con Ndiaye e Ianezic. Dopo il 41-54 all’ultimo riposo, sono due triple di Colognesi a metà frazione a chiudere di fatto il conro per le empolesi (46-62). L’Use Rosa porta a casa un prezioso successo.