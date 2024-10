Bologna 2016, altro stop. Ozzano s’arrende a Pesaro

Seconda battuta d’arresto consecutiva e in doppia cifra per il Bologna 2016 di capitan Lorenzo Guerri, che nel weekend del suo 29esimo compleanno vede scivolare i rossoblù sul parquet di Blu Bergamo 85-72 (13-25; 28-32; 59-55), portando il ruolino di marcia in Interregionale a 2 vittorie e 4 sconfitte: bene Costantini con 20 punti.

Uno stop che nasce dal differenziale di percentuali dal campo (35 percento da due contro 43; 33 percento da tre contro 44) e nonostante due quarti giocati alla pari, ma pesa il calo di energie alle ultime curve. Domenica alle 17 il match contro la Nervianese: non si gioca al PalaSavena, bensì al palasport di Castenaso. Mal di casa invece sulla sponda dei New Flying Balls di coach Matteo Lolli, che alzano bandiera bianca in rimonta contro Bramante Pesaro 60-64 (9-25; 25-50; 36-61) e portano a 1-2 il rendiconto nelle gare giocate al Pala Arti Grafiche Reggiani (3-3 il bilancio stagionale). Una sconfitta che sa di passo indietro rispetto al trend di metà ottobre e che, in una serata tutta in salita sin dalle prime battute, porta comunque le firme del trio Ranuzzi (13), Cortese (12) e Myers (11). Ora sulla strada degli ozzanesi del presidente Paolo Cuzzani arriva la trasferta sul parquet di Valdiceppo, in programma domenica alle 18.

Gare division C: Social Milano-Pizzighettone 77-84, Basket 2000-Libertas Cernusco 93-74, Blu Bergamo-Bologna 2016 85-72, Iseo-Sansebasket Cremona 80-90, Nervianese-Stings Mantova 76-92 e Sangiorgese-Gardonese 84-66.

Classifica: Sangiorgese e Pizzighettone 10; Stings Mantova 8; Iseo, Basket 2000 e Nervianese 6; Social Milano, Blu Bergamo, Sansebasket Cremona, Bologna 2016, Gardonese e Libertas Cernusco 4.

Gare division E: Roseto 2020-Recanati 76-83, New Flying Balls-Bramante Pesaro 60-64, Virtus Civitanova-Attila Porto Recanati 52-78, Valdiceppo-Senigallia 93-67, Vigor Matelica-Teramo a Spicchi 83-71 e Olimpia Castello-Loreto Pesaro 70-79.

Classifica: Recanati 10; Valdiceppo e Vigor Matelica 8; Bramante Pesaro, Virtus Civitanova, New Flying Balls, Attila Porto Recanati, Loreto Pesaro e Senigallia 6; Olimpia Castello e Roseto 2020 4; Teramo a Spicchi 2.