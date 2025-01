Basket femminile. Pesante sconfitta a Rimini per la Vis Rosa. Sabato il prossimo impegno contro Piumazzo

Non riesce il bis alla Istituti Polesani Vis Rosa, che sul difficile campo di Rimini perde 77-55 e incappa in una nuova sconfitta in campionato dopo il bel successo nel recupero contro Forlì. Sull’onda dell’entusiasmo, la squadra di coach Vaianella sembrava poter puntare al colpaccio dopo i primi dieci minuti, chiusi avanti 18-15, ma già nel secondo quarto è venuta fuori la forza delle avversarie, che hanno stretto le maglie difensive e iniziato a trovare buone soluzioni in attacco. All’intervallo Rimini conduceva 43-29, ma al rientro dagli spogliatoi ecco la reazione della Vis Rosa, brava a tornare in partita al 30’ sul 57-48. Nell’ultimo e decisivo parziale, però, le romagnole allungano nuovamente e si regalano alla fine due punti abbastanza agevoli, mentre le ‘vissine’ guardano già al prossimo impegno.