BASKET FEMMINILE. Playoff: esordio ok per Puianello

Partenza con il botto per la Chemco Puianello che, nella giornata inaugurale della Poule Playoff, sbanca Cavezzo per 55-63. Le gialloblù hanno preso da subito in mano le redini del match (13-18 al 10’, 33-38 all’intervallo); nella ripresa, la bomber Verona (14) trascina le piovre modenesi nella rimonta (48-46 al 30’) ma un ultimo quarto superlativo di Raiola (doppia-doppia con 12 punti e 10 rimbalzi) riporta avanti la Chemco che chiude i giochi con due bombe di Dettori.

Puianello: Oppo 2, Olajide 16, Manzini 9, Luppi, Corradini n.e., Albertini n.e., Dettori 13, Dzinic 8, Raiola 12, Cherubini 3, Graffagnino n.e, Castagnetti n.e. All. Giroldi.

Molto bene anche l’Aluart Scandiano che rulla il Finale Emilia, nell’esordio della Poule Playout, per 92-54. Scandiano: Fedolfi 12, Susca 10, Bini 8, Balboni 8, Marino 22, Meglioli A. 5, Capelli, Pellacani 9, Brevini 6, Torelli 3, Soncini, Meglioli E. 9. All. Pozzi.

c.c.