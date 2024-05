Basket femminile serie A1. Nori e Soglia, pivot da esportazione. Il successo dell’Alpo è anche loro

C’è tanta Romagna nella storica promozione dell’Alpo Villafranca in serie A1, traguardo che il club veronese non aveva mai raggiunto. Due delle artefici della grandissima annata conclusasi con la vittoria per 2-0 in finale sulla favorita Udine, sono la cervese Alice Nori e la faentina Serena Soglia, entrambe pivot. Nori, classe 1993, ha iniziato a giocare a basket a Cervia, girando l’Italia, ma non vestendo mai la maglia della vicina Faenza. In carriera vanta ben cinque Coppe Italia di A2, di cui quattro vinte con Crema, e la promozione in A1 proprio con il club lombarda nel 2022, società che ha lasciato la scorsa estate dopo la cessione del titolo sportivo a Roma, trasferendosi ad Alpo. Nel 2020/21 è stata eletta MVP del girone Nord di serie A2 e nel 2021 il Comune di Cervia le ha conferito il riconoscimento ‘per l’impegno e i brillanti risultati sportivi raggiunti’. Con la nazionale giovanile ha vinto l’argento nell’Europeo Under 20 del 2013. La sua grande stagione è terminata con i 21 punti segnati nella seconda gara di finale playoff. Soglia è invece nata nel 2000 a Faenza ed è cresciuta nella Scuola Basket Faenza, mostrando tutte le sue qualità sin da giovanissima, tanto da vestire presto la maglia delle nazionali giovanili. Nel 2016 entra nel roster del Faenza Basket Project in serie B, ma nel 2017 si infortuna al ginocchio.

Una volta rientrata non perde tempo e brucia le tappe, diventando una pedina importante nello scacchiere faentino in serie A2. Nel 2021 decide però di lasciare Faenza per provare una nuova avventura sportiva e personale fuori dalla sua città e sceglie l’Alpo Basket. Squadra che la esalta e che le permette di essere una delle pivot più interessanti dell’A2 e tra le protagoniste della promozione in A1 e ora a pronto ad affrontare nuovamente il Faenza Basket Project in un PalaBubani che le riserverà un lungo applauso. Se la promozione dell’Alpo è stata inaspettata, certa sarà quella del Derthona Castelnuovo Sotto, ‘sorella minore’ della Tortona di serie A1 maschile e destinata a diventare una delle big della prossima A1. Spostandoci a Faenza, l’E-Work attende il ‘sì’ dalla tedesca Annika Soltau, ala grande classe 2005, e a quel punto dovrebbe acquistare soltanto la play e la pivot statunitensi (entrambe probabilmente rookie) per completare il quintetto titolare che vede Franceschelli e la francese Roumy.

Luca Del Favero