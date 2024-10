Basket femminile Serie A2. Un debutto da infarto. Giussano asfaltata: sotto di 29 punti a Broni

Inizio choc di campionato per il Giussano, sconfitto a Broni per 60-31. "Era netto il divario tra le due squadre, loro puntano a salire in A1, noi abbiamo come obiettivo la salvezza - spiega l’allenatrice Moky Stazzonelli (foto) - ciò non toglie che avremmo potuto fare meglio. Abbiamo costruito azioni valide in attacco ma purtroppo le nostre percentuali al tiro sono state glaciali". Con il 29% da due, l’8% da tre e il 40% ai tiri liberi. "Abbiamo retto il confronto con la corazzata Broni nel primo periodo di gioco, poi abbiamo preso un parziale micidiale di 23-8 nella seconda frazione che ha indirizzato la partita - continua - a quel punto le ragazze si sono demoralizzate e hanno commesso errori banali. Ci siamo complicate da sole la vita. Siamo sempre alle prese con un’assenza importante, quella di Shopia Lussignoli. Una sconfitta a Broni era preventivabile anche se non di queste proporzioni, comunque non ne farei una tragedia. Serve da parte di tutta la squadra una reazione immediata".

Ant.Gal.