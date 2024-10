Basket femminile Serie A2. Use, l’ultimo test è ok: "Pronti per il debutto»

Una bella festa biancorossa è stata quella di sabato scorso al Pala Sammontana, dove prima dell’amichevole dell’Use Rosa Scotti contro Umbertide c’è stata la presentazione ufficiale delle squadre femminili del settore minibasket, con le piccole felici di poter stare insieme alle ragazze della prima squadra. Queste ultime sono poi scese sul parquet per affrontare l’ultimo test pre-campionato contro la formazione umbra di pari categoria, che le ragazze di coach Cioni hanno battuto per 54-47 al termine di una gara a due facce. La Scotti ha infatti giocato una prima metà gara in modo blando, salvo poi salire di colpi e chiudere bene il match con autorità.

"Per due quarti abbiamo giocato sottotono – spiega il tecnico – poi abbiamo alzato il ritmo e giocato anche una buona gara. Ci sono molti aspetti sui quali dobbiamo migliorare, tipo le percentuali da fuori visto che abbiamo costruito dei buoni tiri o la maggiore continuità di rendimento nell’arco dei quaranta minuti". Tra le note liete, come sottolinea anche l’allenatore di Castelfiorentino, c’è sicuramente l’intensità difensiva che Ruffini e compagne hanno dimostrato praticamente per tutto l’arco dell’incontro. "Il lato positivo è che difendiamo bene e questo è sicuramente un aspetto importante – precisa Cioni –. Che di questi tempi ci siano luci e ombre è normale e in questi giorni che ci separano dall’esordio ci concentreremo su questi aspetti perché vogliamo farci trovare pronte all’appuntamento con la prima partita ufficiale". Chiusa la preparazione estiva, infatti, dopo la squadra maschile che ha debuttato con una vittoria sabato scorso anche per l’Use Rosa è arrivato il momento di fare sul serio.

L’appuntamento è per domenica prossima alle 16.30 a Benevento, con la prima giornata del girone A di Serie A2 femminile. Tornando all’ultima partita amichevole contro Umbertide ecco il tabellino delle biancorosse: Castellani 11, Ianezic 4, Ruffini 1, Antonini , Casini 2, Vente 17, Colognesi 12, Ndaye 6, Leghissa 2, Fiaschi, Chelini.