Basket femminile Serie B. Chi si rivede: . Sara Giorgi torna come team manager

È ufficialmente partita la

stagione 2024/25 di Serie B

per la Chemco Puianello radunatasi agli ordini di coach Giroldi che potrà contare su una nuova preziosa collaboratrice.

Il sodalizio castellese, infatti, riabbraccia l’ex giocatrice Sara Giorgi (nella foto) che torna così in gialloblù nella nuova veste di team manager dopo aver indossato la casacca di Puianello.

La lunga originaria di Lucca ha un passato cestistico di alto livello, avendo giocato sette stagioni in Serie A1 fra La Spezia, Umbertide, Cagliari, Lucca e Parma, cinque stagioni in serie A2 tra cui l’allora Memar Reggio Emilia e ha vestito la maglia della nazionale sia a livello giovanile che senior, chiudendo la sua carriera proprio a Puianello in serie B nella stagione 2018-2019.

Inoltre, Gabriele Mercati, già preparatore fisico, fra le altre, del Volley Tricolore e delle formazioni giovanili Under 16 e Under 15 della Reggiana, curerà la parte di rinforzo e prevenzione muscolare delle atlete grazie anche alla nuova partnership che Puianello ha siglato con la palestra Fit4MoveClub di Montecavolo.

Infine, la Chemco ha fissato le amichevoli pre-campionato contro Broni (A2), San Lazzaro (B) e Pontevico (B) nei primi tre sabati di settembre.

Cesare Corbelli