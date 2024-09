Olimpia, stagione al via. Messina cerca un play

Inizia ufficialmente oggi la nuova stagione in casa Olimpia Milano con il primo allenamento nella palestra secondaria Forum di Assago, dove, poi si svolgerà tutto il mese di preparazione. In realtà buona parte della squadra è già al lavoro da una settimana tra varie visite mediche e test atletici. Gruppo con tante novità da gestire per coach Ettore Messina, il quale per la prima volta da quando allena la squadra potrà contare sul gruppo al completo senza nessuno che si aggiunge in corsa dopo gli impegni con le nazionali. Anche questa sarà una novità e potrà certamente aiutare i biancorossi a preparare al meglio anche il primo impegno ufficiale della stagione ossia la Supercoppa del 21 e 22 settembre a Casalecchio di Reno. In realtà il gruppo non è totalmente al completo visto che la società è ancora alla ricerca sul mercato di un playmaker, l’idea è che possa essere aggiunto anche in corsa attendendo le decisioni oltreoceano delle franchigie NBA, il nome maggiormente seguito è quello di Skylar Mays. Otto i nuovi arrivati in casa Olimpia: gli esterni Dimitrijevic, Bolmaro, Causeur e Brooks, e i lunghi Nebo, McCormack, Diop e il rientrante (dopo 3 anni) LeDay. Le chiavi in mano della squadra, però, saranno in mano a chi questa Olimpia la conosce da tempo, ossia Shavon Shields (alla quinta stagione in biancorosso) e Nikola Mirotic. La prima amichevole a porte chiuse sabato 31 alle 17 contro Varese.