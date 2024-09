Stosa Virtus, partita la campagna abbonamenti. Il ds Voltolini: "Pacchetto dedicato alle famiglie"

È partita ufficialmente la campagna abbonamenti della Stosa Virtus per il prossimo campionato di serie B interregionale. ‘T’appartengo’ è il claim scelto dalla società senese per rimarcare identità e appartenenza ai colori rossoblu. Un legame di lungo corso quello che lega la società di Piazzetta Don Perucatti alla città, ai suoi affezionati sostenitori e soprattutto ai ragazzi e alle famiglie che condividono la passione per il basket e per la Virtus. Per rappresentare al meglio questi elementi è stato scelto il disegno di una giovane studentessa del liceo artistico ‘Duccio di Boninsegna’ di Siena, Chiara Sestini, che ha disegnato la locandina della campagna raffigurando all’interno di Piazza del Campo una famiglia di 4 persone, i 2 genitori con i bambini per mano, tutti con la maglia della Virtus con i numeri progressivi da sinistra a destra 1-9-5-0 che formano l’anno di fondazione della società.

"Vogliamo ringraziare Chiara che ha ben rappresentato quello che volevamo trasmettere con la campagna abbonamenti di questa stagione – commenta il ds Gabriele Voltolini – la aspettiamo a tifare i colori rossoblu in prima fila. Abbiamo deciso di ribadire con fermezza la nostra vicinanza alle famiglie riproponendo anche in questa stagione un pacchetto dedicato. Abbiamo scelto di aumentare di pochissimo il costo degli abbonamenti nonostante le due partite in più rispetto alla stagione scorsa, "regalando" 7 gare a chi sottoscriverà l’abbonamento intero e 4 a chi invece acquisterà il ridotto. Una scelta che speriamo possa invogliare vecchi e nuovi appassionati ad abbonarsi alla stagione rossoblu".

Questi i dettagli degli abbonamenti per le partite casalinghe della regular season (prima fase e fase a orologio), che saranno 17 e si disputeranno come lo scorso anno al PalaCorsoni: abbonamento intero 100 euro. abbonamento ridotto (over 70 e 14-20 anni non tesserati): 65 euro. Pacchetto famiglia: Primo abbonamento intero e ridotto a partire dal secondo tagliando e fino al quarto membro della famiglia. Il prezzo dei biglietti per l’ingresso alle gare della Stosa rimarrà invece invariato rispetto allo scorso anno: 10 euro il tagliando intero e 5 il ridotto riservato a over 70, soci Virtus e ragazzi dai 14 ai 20 anni non tesserati della società. Tutti i ragazzi da 0 a 14 anni (fino all’annata 2010) avranno invece l’ingresso gratuito compatibilmente con i posti disponibili al PalaCorsoni partita per partita. La vendita degli abbonamenti prenderà il via mercoledì 28 agosto alle ore 15 presso il bar Virtus e proseguirà fino all’esordio casalingo in campionato della formazione rossoblù previsto per domenica 2 ottobre.