Basket femminile serie B. Inizia la fase a orologio, la Feba sfida Senigallia

Appuntamento alle 21 di oggi al palas di Civitanova Alta dove la Feba sfiderà Senigallia nel match che segna il via alla fase ad orologio. "Ci attende un avversario aggressivo – dice Katarzyna Jaworska, pivot della Feba – e una partita insidiosa. Sappiamo quali errori abbiamo commesso nelle ultime gare e vogliamo giocare meglio, soprattutto in difesa". Nel periodo di pausa imposto dal campionato le ragazze hanno lavorato sodo "Nelle due settimane – spiega la giocatrice – ci siamo concentrate su come riprendere il nostro ritmo di gioco e a correggere gli errori". L’occasione di dimostrare l’efficacia di questo lavoro sarà offerta dalla fase ad orologio del campionato, che si aprirà contro Senigallia.