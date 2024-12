Basket femminile serie b. Kappao sotto l’albero per Scandiano

CESENA

67

SCANDIANO

50

CESENA: Guidi, Gori 3, Giorgini, Pollini 8, Battistini 8, Cedrini, Duca 15, Andrenacci 12, Currà 8, Martellotta 3, Bianconi 10, Morri. All. Chiadini.

ALUART SCANDIANO: Fedolfi 9, Susca 9, Soncini 2, Bini 3, Marino 8, Meglioli A. 8, Pellacani 4, Brevini 2, Todisco 2, Castagnetti 2, Meglioli E. 1. All. Cavalcabue.

Parziali: 20-13; 37-23; 56-38.

Kappao sotto l’albero per l’Aluart Scandiano. Cesena, per la prima volta al gran completo in stagione, parte in quinta sfoggiando la sua versione migliore, presa per mano dalla cecchina Duca e da Currà. Al 18’ il match viene interrotto per un problema all’app del referto elettronico e, una volta riprese le ostilità, le biancoblu ne approfittano per un mini-break prima dell’intervallo.

Nella seconda frazione, però, gli ingranaggi romagnoli tornano a girare alla perfezione e Scandiano torna a casa sconfitta.

Cesare Corbelli