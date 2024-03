Basket femminile serie b. Karolina, dalla Polonia per aiutare Puianello a volare nei playoff

Una giovane straniera per la volata playoff. La Chemco Puianello ha aggiunto il tassello mancante al suo roster, inserendo la giovane atleta polacca Karolina Gizynska che ha già debuttato per qualche minuto sul parquet nella vittoria interna di sabato scorso contro Fiorenzuola.

Le gialloblù dimostrano di non voler lasciare nulla d’intentato nella lotta per la qualificazione alle fasi nazionali per la promozione in A2, tesserando la terza straniera della loro storia dopo Dita Rozenberga e Marina Dzinic che tuttora veste la casacca gialloblù. Nata a Olsztyn nel 2001, Karolina Gizynska è un’ala di 185 cm che vanta già quattro stagioni nella First League polacca, l’equivalente della nostra Serie A2, fra il Muks Poznan (2019-2020) e il triennio al Kks Olsztyn, per poi passare al Mks Pruszków dove ha appena terminato il campionato nella lega maggiore polacca; nel mezzo, nel 2021, ha vestito la casacca della nazionale polacca nel team 3vs3. "Abbiamo cercato per mesi - dice la presidentessa Simona Valeriani - una guardia con determinate caratteristiche ma la squadra, dopo un periodo negativo, si è ripresa molto bene e ci stavamo apprestando a finire il campionato senza fare innesti. Nelle ultime settimane, però, abbiamo avuto qualche acciacco nel reparto lunghe e, quando ci si è presentata la possibilità di portare a Puianello Karolina, non abbiamo avuto dubbi, perché ci potrà dare una mano in entrambi i reparti".

Molto entusiasta anche la new-entry, Karolina Gizynska: "Sono davvero emozionata e felice di essere qui. Farò tutto ciò che è in mio potere per aiutare la squadra a raggiungere il miglior obiettivo per questa stagione". Cesare Corbelli