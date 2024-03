Basket femminile Serie B. La Chemco cerca conferme a Faenza. Aluart con San Lazzaro

Doppio anticipo per la palla a spicchi femminile. Nella sesta giornata della Poule Playoff, la Chemco Puianello (8) alle 19.30 sfida Faenza (4) in trasferta per trovare continuità dopo la grande prova contro il Basketball Sisters. Le gialloblu di coach Giroldi avranno davanti una formazione giovane ma piena di talento, serbatoio per la squadra romagnola che milita nella massima serie. A caricare la truppa castellese ci pensa la pivot Marina Dzinic (foto): "Ci aspetta una partita difficile, Faenza è una squadra che fino a questo momento non abbiamo incontrato e non la conosciamo bene come altre squadre. In settimana abbiamo studiato i loro punti di forza per trovare le contromisure e provare a portare a casa la vittoria. Questi due punti per noi sono molto importanti per dare continuità alla vittoria della scorsa settimana".

Impegno casalingo per l’Aluart Scandiano (8) che alle 20.30 al palaRegnani ospita San Lazzaro (8) nello scontro diretto per la seconda piazza della Poule Playout. Un’occasione per mettere in cassaforte il discorso salvezza al cospetto di una squadra sicuramente di buona caratura, che ha nel play Marchi, il punto di forza.

c.c.