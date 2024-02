Basket femminile serie B. La Feba vince anche a Umbertide

La presenza in campo di Katarzyna Jaworska ha fatto la differenza a favore della Feba nella vittoria 68-82 (19-21; 20-21; 14-14; 15-26) colta a Umbertide nella fase a orologio. "L’uscita di Jaworska per due falli nel primo quarto – afferma coach Donatella Melappioni – ha un po’ cambiato le carte in tavola dopo un buon avvio in cui abbiamo toccato anche il +14. Quando abbiamo abbassato il ritmo, le umbre hanno trovato un’azione che ha cambiato l’inerzia del match e recuperato lo svantaggio. Da lì si è viaggiato punto a punto e abbiamo un po’ sofferto la loro fisicità, facendo difficoltà a tenere il loro 1vs1 visto che spesso commettavamo fallo. Nell’ultimo quarto siamo partite con Jaworska che ha trovato delle giocate importanti per scavare il break del +16. Una volta consolidato il vantaggio ho dato spazio a tutte le effettive e siamo riuscite a portare a casa la partita". Ancora una volta sugli scudi il duo polacco Panufnik – Jaworska con Binci a mettere ordine, per una vittoria che dà ulteriori conferme alle ragazze di coach Melappioni. La Feba si è presentata a Umbertide con questa formazione: Streni, Panufnik 24, Sciarretta 2, Severini 7, Binci 19, Contati 1, Jaworska 14, Romanelli, Pelliccetti 9, Lazzarini.