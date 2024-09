Basket femminile serie B. L’Happy torna a correre: "Siamo giovani e intense»

Ha iniziato la preparazione estiva, la Ren-Auto Happy Basket Rimini. La nuova stagione di Serie B femminile deve ancora svelare i suoi contorni, ma le ragazze hanno cominciato comunque ad allenarsi sotto la guida di Andrea Maghelli. Rispetto alla stagione passata non ci saranno più le gemelle Duca. "Siamo un gruppo giovane – dice il coach –. Vedremo cosa succederà. Se dovesse capitare l’occasione di far arrivare qualche giocatrice bene, altrimenti siamo pronti a inserire in prima squadra qualche altra giovane del nostro vivaio". Ancora sconosciuta la formula, così come è possibile che si vada verso il girone unico, pur se manca ancora la certezza da parte della Fip. La regular season dovrebbe cominciare a inizio ottobre. "Noi vogliamo giocare al massimo dell’intensità possibile e ci alleniamo per quello – prosegue Maghelli -. La nostra è una squadra competitiva, giovane e che ha voglia di giocare. Ci lavoro da tempo ed è un piacere allenare queste ragazze. Su cosa vogliamo migliorare di più? Nel riuscire a leggere e a scegliere ad alta intensità. Ci stiamo lavorando già dalla stagione passata e si vedono i primi frutti". In attesa che la Federazione si pronunci su girone e formula, l’Happy riparte di slancio.