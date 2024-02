Basket femminile Serie B. Primo stop per Puianello. Scandiano: altro passo verso la salvezza

Primo ko nella Poule Playoff per la Chemco Puianello (6) che torna a casa sconfitta da Rimini (6) per 59-58. Le gialloblu giocano un buon primo tempo (29-34 al 20’) ma Rimini rimonta (45-44 al 30’) e si porta addirittura sul 59-52 al 38’ trascinata da Eleonora Duca e Novelli. La Chemco non ci sta, risponde con una bomba di Dettori, lima altri punti con i tiri liberi, e si rifà sotto fino al 59-58 a 16 secondi dal gong. Le gialloblu hanno la palla dell’ultima azione, costruiscono un buon tiro, ma la conclusione di Dettori da tre non va a bersaglio; mischia furibonda a rimbalzo con palla contesa ma la freccia premia le locali che poi riescono a rimettere nella metà campo offensiva e fanno scadere il tempo per chiudere la contesa.

Puianello: Oppo 5, Valdo n.e., Olajide 21, Manzini 11, Luppi, Corradini n.e., Dettori 15, Dzinic 1, Raiola 5, Cherubini, Graffagnino, Castagnetti. All:. Giroldi.

Nella Poule Playout, invece, molto bene l’Aluart Scandiano (6) che si risolleva dopo lo stop patito sul parquet della Valtarese la scorsa settimana, imponendosi su Cesena (4) 66-58. Dopo un primo tempo passato a rincorrere (11-16 al 10’, 29-33 al 20’), Aurora Meglioli (foto) e compagne piazzano un terzo quarto da manuale (50-42 al 30’) ed esultano, compiendo così un altro passo verso la salvezza.

Scandiano: Fedolfi 15, Susca 11, Bini, Marino 7, Meglioli A. 16, Capelli, Teti n.e., Pellacani 3, Brevini 10, Torelli 1, Soncini, Meglioli E. 3. All. Pozzi.

c.c.