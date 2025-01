Basket femminile Serie B. Robbiano, blackout fatale a Carugate

Ha iniziato male l’anno nuovo il Robbiano, sconfitto nettamente da Carugate (73-46). "È stata una gara a due facce - spiega Marco Fumagalli - per 25 minuti abbiamo giocato alla pari contro la terza forza del campionato. Addirittura abbiamo chiuso in vantaggio sul 19-16 il primo tempino, trovando brillanti soluzioni in attacco. Subito dopo Carugate ha avuto una reazione d’orgoglio e ha messo la freccia del sorpasso, comunque all’intervallo lungo eravamo ancora pienamente in partita. Al 25° si è spenta la luce e non riusciamo a darci una spiegazione del perché. Ci siamo disuniti forzando troppo i tiri e calando di intensità difensiva. Contro squadre del valore di Carugate paghi care le flessioni e così siamo precipitati fino al - 27. Chi ha lottato fino in fondo è stata Julia Behring, brava a segnare 11 punti e a darsi da fare nel gioco sporco. Archiviata questa brutta partita, pensiamo già alla prossima, che metterà in palio due punti d’oro. Domenica andiamo a sfidare in trasferta il Basket Femminile Milano, che ci precede di due punti. Se riusciremo a stare concentrati diventiamo pericolosi."

Antonella Galimberti