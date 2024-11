Basket femminile serie b. Scandiano prova a fare lo sgambetto alle Sisters

Turno infrasettimanale per l’Aluart Scandiano (6) che rende visita alle 21.15 al Basket Sisters (10) di Piumazzo nel recupero del turno rinviato a causa dell’emergenza alluvione di ottobre. In questa ostica trasferta, le biancoblu proveranno a dare continuità alla vittoria ottenuta nello scorso turno al palaRegnani su Fidenza (8) per 53-31: da applausi la cerniera difensiva biancoblu di coach Cavalcabue che ha lasciato le briciole alle avversarie (17-6, 34-15, 48-23 i parziali).

Aluart Scandiano: Susca 2, Soncini, Bini 6, Marino 11, Meglioli A. 10, Capelli 8, Pellacani 2, Brevini ne, Todisco 8, Bonacini, Castagnetti, Meglioli E. 6. All. Cavalcabue. Anche la Chemco Puianello (16) ha registrato una vittoria, superando Cesena (10) in trasferta per 70-46 con il divario in aumento con il passare del tempo (18-10, 39-26, 58-37 i parziali). Le gialloblu hanno dimostrato ancora una volta di essere in gran forma con una prova corale difensiva e quattro atlete in doppia cifra fra cui spicca la doppia-doppia di Isabella Olajide (nella foto, 20 punti e 13 rimbalzi).

Chemco Puianello: Olajide 20, Bevolo 7, Manzini 2, Luppi, Dettori 10, Dzinic 2, Raiola 3, Gatti 11, Boiardi 5, Ivaniuk 10. All.: Giroldi.

Cesare Corbelli