Basket femminile Serie B. Scandiano ospita la capolista. Puianello non deve fallire

Riprende dopo la sosta

pasquale il campionato di serie B femminile con il terzo turno di ritorno della post-season.

La prima a scendere in campo è l’Aluart Scandiano (12) che, nella Poule Playout, riceve al palaRegnani la capolista Valtarese (16) alle 20.30.

Con la permanenza in serie B ormai certa (manca solo la matematica, ndr), una vittoria proietterebbe le biancoblu virtualmente in vetta vista la gara da recuperare contro cenerentola Finale (2) e darebbe lustro al finale di stagione, come chiesto da coach Pozzi all’inizio del girone per la salvezza.

Nella Poule Playoff, domani la Chemco Puianello (12) è impegnata in trasferta al palaRomiti di Forlì (2) alle 20.45 in un match da non fallire per continuare la lotta in ottica fase nazionale per la promozione in Serie A2, con una classifica molto corta e ben sei formazioni che stanno lottando per soli tre posti.

c.c