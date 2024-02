Basket femminile Serie B. Scontro al vertice per Puianello: le Sisters sono un osso duro

Scontro al vertice per la Chemco Puianello (6) che alle 19 ospita il Basket Sisters (6) per la 5ª giornata della Poule Playoff.

Coach Giroldi (nella foto) suona la carica: "Sarà un match stimolante e impegnativo. Le prime due gare della stagione sono andate a Samoggia, ora si volta pagina, consapevoli della loro forza ma anche dei pochi punti deboli. Le avversarie vantano un potenziale offensivo da categoria superiore guidate dal talento di Palmieri e Cattabiani, anche se le due atlete che fanno la differenza sono Koral e Zarfaoui ben supportate da Melloni. Dovremo limitare la loro forza a rimbalzo offensivo e il gioco in campo aperto; mantenere il fattore campo in questa fase sarà di vitale importanza per chi vuole arrivare nelle prime tre".

Nella Poule Playout, alle 20.30, l’Aluart Scandiano (6) rende visita alle bolognesi del Peperoncino Basket (0). Sulla carta non dovrebbero esserci problemi per le ragazze di Pozzi che affrontano una formazione arriva da 8 sconfitte di fila fra prima e seconda fase.

c.c.