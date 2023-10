Basket femminile serie B. Successo della Feba a Senigallia

Prova di forza della Feba a Senigallia. Momò al comando, con ampio margine già alla fine del 1° quarto (13-28). Il vantaggio s’è dilatato fino al +23 (13-36 al 14’). All’intervallo (21-41) l’esito della gara era già segnato. Nella ripresa la Feba s’è assopita, come successo a Rieti contro la Pink Terni. Le avversarie ne hanno approfittato per recuperare fino a -9 (47-56 a 6’ dalla fine). Ma è bastato un ruvido time-out di coach Melappioni per far riattaccare la spina alle ragazze. Risultato finale: 51-66. Alla vigilia si temeva un match più equilibrato. Fino all’intervallo la polacca Panufnik ha fatto il diavolo a quattro. Molto bene la Binci che, in assenza nella rosa di un altro play del suo valore, è sempre chiamata a fare gli straordinari nel minutaggio. Come capitò a Rieti, nel finale è stata la Paoletti a respingere le locali caricandosi sulle spalle l’onere delle iniziative offensive. Nove punti per lei nell’ultimo quarto. Lo score della Feba: Panufnik 22, Binci 14, Paoletti 14, Jaworska 8, Severini 3, Pelliccetti 3, Angeloni 2, Sciarretta, Vigilia, Streni. N.e. Lazzarini e Cesareo.