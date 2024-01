Basket femminile serie C. L’Olimpia a valanga sul Lanciano

Nel match valevole per la 9ª ed ultima giornata del girone di andata del campionato di serie C femminile al PalaCelletta di Pesaro, l’Olimpia ha battuto l’Azzurra Lanciano 83-28. Le pesaresi impongono il loro ritmo e la loro aggressività sin dai primi minuti. Il divario tra le due squadre è netto e non c’è praticamente partita. Da sottolineare che la squadra abruzzese è composta solo ed esclusivamente da ragazze dell’under 17 che sicuramente devono ancora fare esperienza in un campionato senior. Le pesaresi sono state brave a non calare di intensità nonostante l’andamento della partita e hanno continuato a giocare evitando di guardare il tabellone con il punteggio. Bene il ritorno in campo di Aurora Sorace dopo l’infortunio subito a metà dello scorso campionato (chiude con 14 punti) e l’esordio con canestro di Linda Buscaglia (2007). La prossima partita sarà quella il 27 gennaio, in casa, contro Teramo, per rifarsi della sconfitta subìta nella prima giornata di campionato.

b.t.