Basket femminile - serie "C» regionale. Bieffe Porcari aspetta i play-off e intanto continua a vincere: superato il Florence

Bf Porcari

68

Florence

35

PORCARI - Buon viatico per i play-off. Già certa del passaggio alla poule promozione, la prima squadra del Bieffe Porcari gioca in scioltezza contro Florence, aggiungendo altri due punti alla sua classifica. Adesso ha raggiunto quota 20, frutto di 10 vittorie e 4 sconfitte, garantendosi il quarto posto al termine della regular season. Contro Florence è stato dato spazio a tutte le ragazze e tutte sono andate a canestro e hanno, poi, festeggiato il traguardo ottenuto insieme ai propri tifosi. Sabato 24 febbraio, alle 18, le gialloblu saranno a Grosseto, sul parquet del Gea.

Una prima fase buona, considerando il largo rinnovamento del roster. Partenza con qualche difficoltà, poi una seconda parte di stagione assai positiva.

Bieffe: Granata 4, Del Carlo 8, Fusco 2, Tovani 5, Uberti 6, Melchino 4, Donatini F. 2, Ter Braake 3, Tocchini 9, Menchini 1, Giusti 6, Bartoli 18. All.: Salvioni. Parziali: 16-5, 21-11, 20-9, 11-10.

E’, invece, di tre successi e due sconfitte il bilancio delle gare dell’ultimo turno di campionato per le giovanili. Vincono Under 15, Under 14 e Under 13; battute Under 19 e 17. Under 19 gialloblu battuta 75-31 a Empoli. Nell’Under 17 pesante ko a Livorno: 79-37. Per l’Under 15 successo nel derby contro Le Mura Spring Lucca per 99-8. L’Under 14 vince 87-30 a Pistoia e, infine, l’under 13, abbinata ai Detroit Pistons, supera a Firenze Florence per 62-35.

Mas. Stef.