Basket femminile - Settore giovanile

Il 2023 va in archivio con due sconfitte per le formazioni giovanili del Basket femminile Porcari. L’Under 19 cade sul parquet di Nico Basket, l’Under 15 esce battuta dal parquet del Jolly Livorno. Ecco il quadro dei due incontri.

Under 19: Nico Basket - Bf Porcari 68-42. Porcari: Tovani 4, Uberti 10, Bianchi, Martinelli, Melchino 23, Cinelli, Tasha 1, Ter Braake 4, Giori, Giuntoli, Del Guerra. All.: Fanucchi. Sconfitta che si è concretizzata sul parquet del "Palapertini" di Ponte Buggianese, con diverse assenze che hanno costretto coach Fanucchi a iscrivere a referto anche due ragazze del 2009. Nel primo quarto le gialloblu sono riuscite a stare nella scia delle avversarie che, però, nel secondo, hanno piazzato l’allungo decisivo. Adesso sarà necessario recuperare tutte le giocatrici e preparare bene il primo match del 2024, in programma giovedì 4 gennaio, alle 18.30, al "Palasuore" contro Cmb Valdarno.

Under 15: Gs Jolly Livorno - Bf Porcari 69-58. Porcari: Pinochi 2, Cinelli 8, Riva 3, Mazzaccheri 7, Cogilli 11, Del Guerra 10, Gargani 2, Prestigiovanni, Martinelli, Bertocchini 2, Seghetti 2, Andreotti 11. All.: Salvioni. Ko contro Jolly Acli Livorno, formazione cui è consentito di schierare due giocatrici fuori quota (anno 2008), ma che prende parte al torneo fuori classifica, al punto che non parteciperà alla seconda fase. Le gialloblu non hanno avuto il giusto approccio alla gara e, proprio nel primo quarto, hanno preso un parziale che non sono più riuscite a recuperare. La prima del girone di ritorno sarà proprio contro il Jolly Livorno, al "Palasuore", mercoledì 3 gennaio, alle 17,30.

Nel corso della settimana c’è stata anche la tradizionale cena di Natale per i gruppi del settore agonistico. Presenti le ragazze della prima squadra che disputa il torneo di serie "C" e quelle dei team Under 17-19 e Under 14-15, insieme agli allenatori e ai dirigenti. Un’occasione per scambiarsi gli auguri e i regali e rafforzare l’identità del gruppo. In precedenza si era svolta anche la festa del minibasket al "Palasuore".

Mas. Stef.