Basket femminile - Settore giovanile. Settimana negativa per il Bieffe Porcari. Sconfitte sia l’Under 19 che l’Under 15

Zero su due. Due sconfitte per le squadre giovanili del Basket Femminile Porcari.

L’ Under 19 è stata sconfitta in casa dal Cmb Valdarno per 37-81. Prestazione negativa del team, sceso sul parquet con poca convinzione. Ci mette più di cinque minuti la squadra gialloblu a trovare i primi punti (dalla lunetta) e subisce, così, un parziale che, di fatto, chiude il match. Necessario reagire, a partire da lunedi 8, quando, alle 21, sarà impegnata sul parquet del Gea Grosseto. Bieffe: Tovani 2, Uberti 8, Bianchi 4, Boschi 2, Martinelli, Di Gino Puccetti 2, Melchino 12, Tasha, Terbraake 2, Giori 2, Pinochi 3, Obioha. All.: Fanucchi.

Under 15. Il Bieffe perde ancora in casa per 50 a 76 con il Jolly Acli Livorno. Le gialloblu hanno affrontato in maniera troppo timida il Jolly Livorno (forte della possibilità di schierare ragazze del 2008, fuori quota). Adesso bisogna resettare e ripartire con fiducia a partire dal prossimo impegno, sabato 13 tgennaio, alle 18.30, sul parquet della Pallacanestro Pisa. Bieffe: Pinochi 2, Cinelli, Riva 12, Mazzaccheri 4, Cogilli, Gueye, Del Guerra 8, Gargani 10, Prestigiovanni 2, Bertocchini, Seghetti 6, Andreotti 6. All.: Salvioni.

Trasferta romana per il gruppo Under 14 che, fino a domani. prenderà parte alla Pink Cup, torneo dell’Epifania, che si gioca all’arena "Altero Felici", impianto sportivo della Stella Azzurra, organizzatrice dell’evento. Otto le formazioni partecipanti, divise in due gruppi: di quello "A" fanno parte Stella Azzurra, Guidonia Sport Academy, Soresinese e Polisportiva Masi. In quello "B" ci sono Pink Basket Macerata, Basket Academy Ticino, Basket Ladispoli e, appunto, le ragazze del Bieffe Porcari, guidate da Francesca Salvioni e da Adele Fanucchi.

Mas. Stef.