Basket femminile - Settore giovanile: Under 17, Under 14 e Under 13. Tre vittorie per il Bieffe Porcari

Tre vittorie e una sconfitta per le squadre giovanili del Bieffe Porcari nelle ultime gare di campionato. L’Under 17 (foto) batte Pisa e chiude al primo posto il girone di classificazione; doppio successo per l’Under 13; mentre l’Under 14 cade in casa contro Valdarno 50-54 (15-10, 7-23, 12-8, 16-13). Ecco i dettagli.

Under 17 – Bf Porcari-Pf Pisa 56-44 (26-8, 13-11, 11-9, 6- 16). Bf Porcari: Tovani 21, Bianchi 12, Boschi, Martinelli 7, Di Gino Puccetti 8, Manfredi, Cinelli, Tasha 4, Giori 2, Giuntoli, Gargani, Del Guerra 2. All.: Querci; assistente: Fanucchi.

Under 13 – Bf Pontedera Indiana Pacers - Bf Porcari Detroit Pistons 31-63 (5-18, 8-15, 11-18, 7-12). Bf Porcari: Biagiotti, Ma. Riccardo, Rovai, Ninci, Me. Riccardo, Calcagno, Del Guerra, Paolinelli, Marcucci, Mbonu. All.: Fanucchi; assistente: Riccomini.

Under 13 – Bf Porcari Detroit Pistons - Montecatini Minnesota Timberwolves 81-26 (24-2, 24-6, 17-10, 16-8). Bf Porcari: Tasha, Biagiotti, Ma. Riccardo, Rovai, Ninci, Me. Riccardo, Calcagno, Del Guerra, Paolinelli, Lorenzoni, Marcucci, Mbonu.