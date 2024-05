Basket femminile - Settore giovanile: vinta la Coppa Toscana Under 17. Green Le Mura campione regionale Il Green Le Mura Spring Under 17 vince la Coppa Toscana 2024 battendo il Jolly Acli Livorno 41-51. Le ragazze lucchesi mantengono il vantaggio e conquistano il titolo. Under 19 seconda nella Final Four.