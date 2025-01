Basket femminile. Silvia Bonadeo si scalda: "Ora mi devo rifare»

Silvia Bonadeo è una di quelle giocatrici che ti fanno venire voglia di andare a vedere il basket femminile. Purtroppo adesso è ferma perché, giocando con il suo Usmate contro Brignano, il 19 ottobre si è rotta il legamento crociato e i due menischi del ginocchio destro. "Finalmente dopo due mesi dall’infortunio ho potuto togliere le stampelle - racconta la regista brianzola - ora inizio la rieducazione facendo per un mese terapia in acqua e cyclette. Se tutto va bene spero di poter tornare in campo a fine maggio. A Usmate mi trovo bene, la squadra è ottima e il gruppo è unito".

Silvia ha iniziato a giocare a minibasket a 5 anni a Novate e ha proseguito fino ai 12, poi ha fatto tutta la trafila delle giovanili nel Geas Sesto San Giovanni, prima di andare a giocare nel Giussano. È stata una delle protagoniste due stagioni fa della promozione in Serie A2 delle foxes. Confermatissima dalla società, al suo debutto in A2 ha disputato un campionato eccellente, miritandosi la nomea di rivelazione della categoria dal suo allenatore, il pluriscudettato e vincitore di molte Coppe dei Campioni Aldo Corno. "Essere giudicata la rivelazione di tutta la Serie A2 da un coach del calibro di Aldo Corno fa molto piacere - dice -. Ci tenevo a restare nelle foxes ma purtroppo c’è stato un divorzio che mi ha fatto restare molto male per le modalità con le quali è avvenuto".

Un vero peccato per le foxes essersi lasciata sfuggire una giocatrice unica nel suo genere. Un playmaker che crea gioco per sé e per le compagne ma è anche capace con la sua energia di catturare una marea di rimbalzi e recuperare palloni. Usmate ha potuto usufruire del talento di Silvia per sole tre partite, ma società e compagne non vedono l’ora di poterla riavere nell’organico per deliziare i tifosi e collezionare vittorie.

Antonella Galimberti