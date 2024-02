Basket femminile. Successo della Feba a Orvieto. È il tredicesimo colpo di fila

La Feba Civitanova centra la 13ª vittoria di fila: conduce il match in trasferta contro l’Azzurra Ceprini Orvieto e resta imbattuta. Nell’ultima partita, le ragazze allenate dalla coach Donatella Melappioni hanno dominato per la maggior parte del tempo in casa della Cestistica Azzurra. Hanno vinto 66-75, contro una rivale che ha dimostrato carattere e non si è mai data per vinta. Nonostante la mancanza di Binci, in panchina, le ragazze della Feba tornano a casa con l’ennesima vittoria consecutiva, proseguendo fino a qui il cammino da imbattute nella seconda fase ad orologio. Da segnalare i 32 punti di Panufnik, oltre alla doppia cifra di Pelliccetti (14) e Jaworska (11). "È stata un po’ la partita che mi aspettavo – è il commento della coach Donatella Melappioni –. Il campo di Porano è sempre ostico e Orvieto è stata molto battagliera, mettendo in campo tanto agonismo. Non siamo riuscite a scavare il solco vincente, anche se siamo state sempre avanti. L’assenza di Binci si è fatta un po’ sentire, visto che lei è importante nella nostra economia di gioco. Abbiamo dato spazio alle giovani e alla fine abbiamo comunque conquistato una vittoria importante".

Un successo che carica le biancoblù in vista dei prossimi appuntamenti: domenica in casa contro Perugia.