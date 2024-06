Basket femminile, Tintori resta a Vigarano. Nuova conferma per la società di Gavioli

Nuova conferma, dopo quella di Sofia Armillotta, per la Pallacanestro Vigarano del patron Marco Gavioli. La società vigaranese è lieta di annunciare che Margherita Tintori vestirà la canotta biancorossa pure per la stagione sportiva 2024/2025.

Guardia, classe 2006, 175 centimetri, Tintori è reduce da un’annata, l’ultima, caratterizzata da un processo di crescita esponenziale, che nella seconda parte del torneo 2023/2024 le ha permesso di giocare importanti minuti, contribuendo molto spesso a portare a casa gli obiettivi prefissati. Tintori, dopo aver indossato le maglie della Nico Basket Ponte Buggianese e di Lucca, è arrivata a Vigarano l’estate scorsa, mettendosi in luce anche nel torneo Under 19, nella formazione guidata da Claudio Bagnoli. Per l’esterna toscana questa sarà sicuramente un’altra stagione di crescita, personale e non solo. "Sono contenta di poter disputare un altro anno a Vigarano – le prime parole di Tintori –, spero di poter dare il massimo per la squadra e di migliorare sempre di più. Gli obiettivi ci sono e voglio raggiungerli".