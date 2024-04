Basket femminile under 19. Caterina Piatti sfiora lo scudetto

Termina al secondo posto l’avventura alle finali nazionali Under 19 per Caterina Piatti. Nella kermesse di Battipaglia, la lunga scandianese è stata protagonista con la sua Costa Masnaga che ha vinto a mani basse il girone eliminatorio, superando il Basket Sisters di Piumazzo, Battipaglia e Bergamo. In semifinale, Caterina ha trascinato le sue con 17 punti e 14 rimbalzi, firmando il successo su Roma per 57-46, ma le lombarde si sono dovute arrendere nella finalissima contro Campobasso per 71-51. Per Piatti cifre di tutto rispetto in questa edizione delle finali scudetto: 10.2 punti, 10 rimbalzi, 1.8 assist per 14.8 di valutazione che le hanno permesso di essere inserita nel quintetto ideale della manifestazione.

Si è invece fermato al girone eliminatorio il Basket Sisters di cui il coach reggiano Nicolò Simonini è vice-allenatore. Il club modenese, dopo la sconfitta con Costa Masnaga, ha battuto Bergamo e ha infine perso 69-62 la sfida per l’accesso fra le magnifiche 4 d’Italia con Battipaglia.

c.c.