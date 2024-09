BASKET FEMMINILE. Use Rosa, buona prova per le quattro atlete impegnate alle finali nazionali Under 16

Eva Cappelli, Sara Panchetti, Camilla Dani e Alexandra Ficarra hanno portato in alto i colori dell’Use Rosa Scotti alle recenti finali nazionali Under 16 di basket tre contro tre, disputate a Lignano Sabbiadoro. Una gran bella esperienza per le giovani biancorosse, nonostante non sia arrivato un piazzamento di rilievo. Le empolesi hanno infatti disputato delle ottime partite, chiudendo il primo girone eliminatorio di cinque squadre (le laziali La Sale, le umbre Blubasket, le emiliane Sisters e le pugliesi Le Pcenn) al terzo posto con una vittoria e tre sconfitte, che ha dato accesso al girone Silver della seconda fase con Azzurra Basket (Abruzzo), Derthona Basket (Piemonte) e le solite pugliesi del Le Pcenn. In questo caso le ragazze dell’Use Rosa Scotti hanno ottenuto un successo e due sconfitte, rispettivamente però di appena due punti e dopo un tempo supplementare. Oltre al pur buon aspetto sportivo, quindi, resta la positività di un’esperienza che ha consentito alle quattro ragazze di misurarsi con coetanee di ottimo livello proseguendo così nel proprio percorso di crescita. Adesso, rientrate a Empoli, Eva Cappelli, Sara Panchetti, Camilla Dani e Alexandra Ficarra sono pronte per concentrarsi sulla preparazione e il successivo campionato di categoria. Intanto è tutto pronto in casa Use per l’inizio di una nuova stagione di Minibasket. A partire da lunedì prossimo, infatti, scattano i corsi per tutte le bambine e i bambini nati dal 2014 al 2019 con una grande novità: il micro basket per i più piccoli di tre e quattro anni.