Basket femminile. Virtus, coach Spinello:: "Una stagione di sfide»

È ormai entrata nel vivo l’attività della Virtus: non solo prima squadra, ma anche giovanili e minibasket. Tutti i gruppi sono rientrati in palestra insieme ai rispettivi staff per iniziare la preparazione precampionato. Grande attenzione in casa rossoblù è riservata anche al settore femminile che dalla rinascita di qualche anno fa sta facendo registrare numeri importanti, sia nel giovanile che nel minibasket, e grandi soddisfazioni. Ultima in ordine di tempo la recente convocazione in nazionale under 15 del gioiellino classe 2009 di piazzetta Don Perucatti, Gaia Becatti, che in estate ha avuto la fila di estimatori. Un settore in forte crescita dunque che si consolida nelle categorie giovanili dove, grazie alla sinergia con Costone Siena, Basket Asciano, Poggibonsi e Chiusi, si appresta ad affrontare il campionato in tutte le categorie giovanili.

"Quest’anno riusciremo a far giocare le nostre ragazze in quasi tutti i campionati giovanili – commenta il neoresponsabile del settore femminile Andrea Spinello – oltre che in un campionato senior. Grazie alla collaborazione con il Costone, infatti, la nostra nazionale Gaia Becatti muoverà i suoi primi passi in serie B in un campionato senior facendo parte della rosa del Costone femminile. La collaborazione sarà attiva anche per il settore giovanile per cui sarà possibile partecipare sia al campionato Under 17 come Virtus che Under 19 in maglia Costone". L’unione delle forze delle società della provincia scenderà in campo anche nei campionati delle cestiste più piccole. "Prosegue la forte collaborazione con il Basket Asciano – continua coach Spinello – dopo l’ottima esperienza dello scorso anno. Le nostre ragazze saranno insieme alle atlete di Asciano per i campionati Esordienti e Under 13, nonché nel campionato Under 15 insieme alle ragazze di Poggibonsi e di Chiusi. Un grande sforzo organizzativo messo in atto per permettere a tutte le atlete di cimentarsi nella loro categoria di riferimento".

Per il minibasket invece, la Virtus Siena prenderà parte al campionato Gazzelle. Tutte le formazioni hanno già iniziato gli allenamenti con entusiasmo, voglia di giocare e stare insieme. "Le prime impressioni sono sicuramente buone – conclude il responsabile femminile –. Le ragazze sono tornate in campo con tanta voglia imparare e di ricominciare a giocare. Sarà una stagione lunga, ma l’entusiasmo con cui stanno affrontando i primi allenamenti fa ben sperare per i prossimi impegni".