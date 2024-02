Basket femminile. Vis Rosa brilla con le Esordienti. Battuta la Fortitudo Bologna

Bella prova delle Esordienti della Vis Rosa, che nella prima gara del girone di ritorno incontrano le ragazze della S.G. Fortitudo.

Squadra con defezioni, in quanto diverse bimbe colpite da influenze e proprio per questo sono state chiamate per la prima volta due bimbe del 2014 che giocano nella squadra Aquilotti sempre allenate da Stefania Campana. Nel primo tempo si parte sottotono, con le avversarie più pronte e reattive.

Troppe disattenzioni e poca energia fanno sì che le bolognesi vincano il primo tempo 8-4.

Nel secondo tempo si richiede più energia e intensità e le ragazze entrano in campo con determinazione e con belle giocate offensive e tantissima grinta in difesa vincono il secondo tempo 8-0.

Mini intervallo per rifiatare e riordinare le idee, dove si chiede alle ragazze maggior attenzione e

determinazione, pronti via si parte e subito le giovani biancoazzurre dimostrano di aver ascoltato e capito i consigli appena dati.

Buona prestazione di tutte, che portano a casa un pareggio. Ultimo tempo di gioco è decisivo per l’esito finale.

Impatto ottimo sul campo di tutte le ragazze, che minuto dopo minuto con tanta energia e voglia di portarsi a casa il foglio rosa, stringono le maglie in difesa e allargano gli spazi in attacco vincendo il tempo 12-2 e quindi anche la partita 32-18. Davvero brave le baby vissine, che partita dopo partita prendono sempre più fiducia e coraggio nei propri mezzi e mettono in campo i frutti del lavoro svolto in settimana.

Le ragazze torneranno in campo per una gara di campionato domenica 18 febbraio alle 15,30 contro Csi Sasso Marconi al Palapalestre, mentre domenica 11 febbraio saranno impegnate nel

torneo di San Martino di Lupari.

Per la formazione Csi, dopo una partita condotta per trenta minuti sul difficile campo della Raggisolaris Faenza, le ragazze di coach Brandini cedono nel finale punite da un canestro da tre punti a seguito di una sospetta mischia in area. Peccato perché i primi due quarti erano stati di altissimo livello. Nel secondo tempo Faenza aggredisce maggiormente mettendo spesso mani e corpo addosso, il duo arbitrale adotta un atteggiamento permissivo e la partita si fa più caotica col 52-48 finale per le romagnole.