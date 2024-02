Basket femminile. Vis Rosa, che successo per le under 15

Dopo essersi comportate splendidamente nella prima parte di stagione, perdendo l’accesso alla fase nazionale solo per un sorteggio dei gironi sfortunato, inizia con una vittoria il cammino nella coppa Emilia-Romagna delle ragazze Under 15 del trio Frignani-Fabbri-Puliatti. Una fase nuova con obiettivi diversi ma altrettanto importanti e con la ricerca di una continuità a volte altalenante. Inizia forte la Vis Rosa, con Magnani brava a sfruttare tutte le attenzioni della difesa di Puianello su Nako Moni; la difesa vissina invece è un po’ sottotono perdendo molto spesso l’equilibrio e l’attenzione giusta concedendo canestri facili e rimbalzi alle avversarie reggiane. Al rientro dagli spogliatoi Puianello prova a reagire limitando le esterne ferraresi e sfruttando la leggerezza delle stesse nel gestire il vantaggio, ma è un fuoco di paglia perché dopo il 6-0 di parziale Puianello, arriva il contro parziale di 12-0 con Nako Moni a salire in cattedra con la sua fisicità e capacità di assistere compagne punendo gli aiuti. L’efficacia di Foti e Prosperi in fase difensiva, la solidità crescente e fondamentale di Adami e capitan Padovani completano l’opera per il 59-29 finale.