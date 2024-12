Basket femminile. Vis Rosa travolta sul campo di Cavezzo

Si sapeva sarebbe servita un’impresa, troppo forte l’imbattuta Warmgroup Cavezzo per la Istituti Polesani Vis Rosa Ferrara, sconfitta 95-45 nella dodicesima giornata del campionato di serie B femminile. Davvero troppo ampio il divario tra le due formazioni: da una parte chi ha dichiarato di voler tentare il salto di categoria, dall’altro chi punta alla salvezza con un gruppo totalmente ‘autoctono’, formato da ragazze della città e della provincia. A Cavezzo c’è stata ben poca partita, le padrone di casa hanno messo le cose in chiaro sin dalla palla a due: al 10’ era già 22-11, all’intervallo lungo 45-25 e una gara già ampiamente indirizzata. Nella ripresa il ‘leit motiv’ è stato lo stesso, ed il +50 finale per Cavezzo è solamente la reale fotografia della differenza di valore tra i due roster. Sarà la prossima la partita da vincere per la Vis Rosa, sabato sera in casa contro Forlì, ancora a zero.