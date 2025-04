Basket Forlimpopoli imbattuto: 26 vittorie, ora i playoff per la serie B Interregionale

È il punto più alto della storia del basket a Forlimpopoli: 26 vittorie in 26 partite nella quinta serie nazionale. Dopo Pasqua, la truppa di coach Alessandro ‘Paxson’ Tumidei si giocherà i playoff per la promozione in serie B Interregionale.

Presidente Cristhofer Gardelli (nella foto, mentre abbraccia Tumidei), avete chiuso con un primato importante, senza sconfitte: come si sente ora?

"Siamo felicissimi. Per alcuni, non abbiamo ancora fatto niente. Ma io penso che chiudere imbattuti dopo sette mesi di partite sia qualcosa di unico. Quindi è fondamentale non sminuirlo. Certo, ancora il cammino è molto lungo per noi".

Ora tutti vi aspettano al varco come squadra da battere. Come vivete questa situazione?

"Il fatto che le altre squadre ci reputino i più forti ci inorgoglisce, ma cambia poco per noi: il nostro obiettivo, fin dall’estate, è stato quello di fare bene. Questo non significa vincere il 100% delle partite o vivere con la pressione del risultato: ciò che ho sempre detto ai ragazzi è che non siamo chirurghi con la responsabilità di dover fare bene per forza, bensì che il basket è un gioco e dobbiamo divertirci. Certo, lo facciamo con grande impegno e professionalità: questo, negli anni, ci ha permesso di fare grandi cose".

Adesso l’obiettivo è sempre quello di fare bene? Oppure c’è di più?

"Dire oggi che non puntiamo alla promozione sarebbe una bugia. D’altro canto, però, occorre ridimensionare le situazioni: se dovessimo perdere una partita o anche il campionato, questo non toglierebbe nulla a quanto fatto finora, né tantomeno a quanto di importante abbiamo costruito con la nostra società nel corso degli anni".

Pensa che finire nel girone marchigiano sia stato per voi un vantaggio?

"In un certo senso sì, ma soprattutto perché all’inizio le squadre avversarie non ci conoscevano a pieno. Non sono d’accordo, invece, con chi dice che il torneo sia di livello più basso rispetto all’Emilia: Urbania, Fossombrone, ma anche Porto Sant’Elpidio all’ultima giornata hanno mostrato di avere grande competitività, senza dimenticare gli Angels".

In vista dei playoff, cosa si aspetta?

"Vogliamo divertirci e toglierci ancora delle soddisfazioni. Non sarà un cammino facile, ma ognuno di noi ha voglia di vincere, lo si vede anche durante gli allenamenti a metà settimana e lo si è sempre visto durante le partite. Ecco, vorrei vedere sempre quella voglia".

Valerio Rustignoli