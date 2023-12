Basket. Foxes e Rimadesio dividono il parquet. La BCB ad Avellino

Terza edizione stagionale con il Desio Basket City, l’iniziativa voluta da Pallacanestro Aurora Desio che “unisce“ il campionato di serie A2 femminile con quello di B maschile in un’unica giornata. Al PalaFitLine si comincia oggi alle 17 con la sfida tra le Foxes di Giussano e San Giovanni Valdarno e si conclude alle 20.30 con il match tra Rimadesio e Pallacanestro Sant’Antimo (biglietto unico 10 euro). Le due contendenti provengono da un periodo non semplice con la differenza che i brianzoli sono reduci dalla quarta sconfitta di fila contro Crema, mentre i campani si sono sbloccati fermando la capolista Montecatini. Ancora assenti Fumagalli e Mazzoleni, ok per Maspero (nella foto) anche se non al meglio. Vola ad Avellino la Lissone Interni BCB dopo il successo contro Rieti. "Affrontiamo una squadra di altissimo livello che ha appena aggiunto un giocatore che in B sposta gli equilibri (Gobbato, ndr) oltre a elementi che nel recente passato hanno anche giocato in A2. Pensiamo a noi con la voglia di fare bene e un livello di consapevolezza elevato", dice coach Lombardi. Il programma di serie C prevede la trasferta della Galvi Lissone oggi alle 18 contro la Pallacanestro Milano. Va a Milano contro Mi Games anche la Italcontrol Villasanta nel posticipo domenicale delle 19.

Ro.San.