Basket. Frenata MoBa a Castelnovo

Serie C unica, girone A: battuta d’arresto esterna Modena Basket (Taddei 15, Nasuti e Twum 14, Malagoli 11), frenata a Castelnovo né Monti da una LG Basket che fa valere il fattore campo imponendosi 82-71. Primo quarto difficoltoso per i modenesi, con LG brava a concretizzare i secondi possessi; Mo.ba, però, ricuce lo strappo con Twum, andando -8 alla pausa. Castelnovo rientra dagli spogliatoi rinvigorita e punisce a raffica da 3 punti con Longagnani e Bosnjak; Modena corre bene in contropiede con Taddei, ma le giocate individuali reggiane permettono l’allungo decisivo.

Divisione Regionale 1, girone A: nessuna modenese in campo nel fine settimana. SPV Vignola ha rinviato il match interno contro la Benedetto Cento, mentre la Ottica Amidei Castelfranco ha osservato il turno di riposo.

Serie B femminile, poule playoff: le Basketball Sisters Piumazzo (Palmieri, foto, 31, Koral 14, Cattabiani 11, Zarfaoui 10) espugnano d’autorità il campo di Faenza per 64-84. Il vantaggio ospite è costante sia dopo i primi 10’, ma anche all’intervallo; Palmieri è inarrestabile, e piazza 8 triple su 11 tentativi, determinando, e non poco, il +20 della sirena finale. Perde in casa la Wamgroup Cavezzo (Verona 14, Calzolari 13), arrendendosi 55-63 al cospetto di una corsara Puianello. Match ad alto contenuto fisico, con le reggiane che partono forte controllando già il punteggio alla prima mini-pausa (13-18); Cavezzo reagisce d’orgoglio rientrando fino al -2, ma Puianello mette 5 punti (33-38) di margine a fine primo tempo. La Wamgroup va avanti per la prima volta nella terza frazione ma, nell’ultimo parziale, Puianello trova in Dettori la propria trascinatrice.

Davide Ceglia