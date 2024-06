Basket. Fusione Folgore-Fides . Ed è ancora Serie C

Retrocessa sul campo lo scorso primo maggio al termine di gara quattro del play-out contro la Juve Pontedera dopo una stagione decisamente complicata, a distanza di due mesi la Folgore Fucecchio ritrova subito la Serie C (nella prossima stagione si chiamerà C Interregionale dopo l’ulteriore riforma dei campionati) e scongiura così un’annata in Divisione Regionale 1. La società biancoverde ha infatti messo nero su bianco la fusione con la Fides Livorno ereditandone di fatto il titolo sportivo. A conti fatti, però, il sodalizio labronico sparirà e la Folgore Fucecchio del presidente Stefano Fagioli si ritroverà a giocare la categoria persa nell’ultima stagione, ma lo farà senza coach Samuele Rastelli. Questa l’altra grande novità. "Dopo quattro anni di proficua collaborazione abbiamo deciso di comune accordo che il ciclo era finito – spiega il massimo dirigente fucecchiese – Mi dispiace solo che ci siamo lasciati al termine di una stagione chiusa in malo modo perché non è certo colpa sua. Semplicemente a inizio anno sono state fatte delle scelte che purtroppo non hanno pagato. Non è detto comunque che questo sia un addio e che in futuro le nostre strade non tornino ad incontrarsi".

Se da un punto di vista societario non ci saranno novità, quindi, con l’attuale organigramma biancoverde che rimarrà tutto al proprio posto, dal punto di vista del roster non è detto che qualche giocatore dell’ormai ex Fides Livorno possa finire a Fucecchio. "Intanto il primo tassello da mettere apposto è quello dell’allenatore e proprio stasera (ieri ndr) abbiamo una riunione con un profilo con cui abbiamo già parlato – prosegue Fagioli –. Una volta sistemata la panchina, poi, passeremo al roster, per il quale non escludo che possano arrivare qualcuno che giocava nella Fides, ma di certo la nostra non sarà una rivoluzione perché abbiamo intenzione di confermare praticamente in toto il nostro gruppo". Settimane movimentate, insomma, in casa Folgore con qualche certezza in più che la si dovrebbe avere dalla prossima settimana.

Si.Ci.