Basket Gara interna da vincere per i Legends. Stasera c’è il fanalino di coda Wolf Pistoia

Gara abbordabile per i Legends che nella 15ª e ultima giornata di andata della Divisone regionale 1, alla Dogali (questa sera, ore 21.15, porte socchiuse) ospitano il Wolf Pistoia, fanalino di coda del girone A. "Tutto dipende da noi, da come affronteremo la partita, da come imposteremo il gioco – dice coach Antonio Fiorani – siamo una squadra che può vincere e perdere con tutte. Ci piacerebbe vincere sempre, ma dobbiamo fare i conti con gli impegni dei ragazzi, quindi viviamo alla giornata e non possiamo pianificare". Entrambe le squadre sono reduci da sconfitte di un punto. Pistoia nel derby con Mosummano, i Legends a Rosignano (71-70). Resta il rammarico: "Dopo una gara andata avanti con vantaggi minimi alterni – afferma Fiorani – a pochi secondi dalla sirena eravamo in vantaggio, loro hanno segnato ma noi abbiamo mancato il canestro dell’ulteriore sorpasso". I gialloviola arrivano al giro di boa con un quarto posto a quota 18 (9 vittorie e 5 sconfitte, 999 punti realizzati e 952 subiti) in condominio con Pescia, mentre Pistoia è ultimo (con l’Invictus Livorno) con soli 4 punti (2 vittorie e 12 sconfitte, 912 punti realizzati e 979 subiti).

ma.mu.