Basket. Gea, difesa pessima. Il Montecatini ringrazia e vince

La formazione femminile di serie C della Gea incappa in una brutta giornata sul campo di Montecatini, un quintetto alla sua portata, e finisce per arrendersi con pesantissimo 84-52. Sul banco degli imputati finisce la difesa. In attacco si sono anche viste buone cose, con Clara Nunziatini (ha firmato anche tre bombe nel primo tempo) che ha recuperato diversi palloni. Ma il tutto è stato rovinato da una prova largamente insufficiente in difesa. Le locali si sono presentate con due triple e un 6-0 che ha dato il via a un primo quarto da ventotto punti. La cavalcata di Montecatini si è fermata solo nell’ultimo periodo, nel quale le grossetane hanno giocato un buon basket.

MONTECATINI: Agresti 15, Scaffai 11, Magrini, Vannucci 19, Scapizzi, Santini 4, Mengoli, Lolli 7, Modini 15, Pagni 2, De Luca 11. All. Morini. GEA: Tanganelli 17, Nunziatini 20, De Michele 10, Melissa Picchianti 2, Lambardi 3, Cipolletta, Magnani, Linda Picchianti. All. Luca Faragli.