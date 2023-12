Basket. Gea Under 13. Primo sorriso. Viareggio battuto

Primo brindisi stagionale per la formazione Under 13 della Gea nell’ultima giornata del girone d’andata contro il Sei Versilia Viareggio (53-39). Le ragazzine di Luca Faragli hanno iniziato al rallentatore, perdendo il primo quarto, ma dal secondo hanno cambiato marcia, mettendo in piedi veloci azioni offensive e chiudendo bene in difesa, con appena tre punti subiti, andando così all’intervallo lungo con nove punti di vantaggio. Nella seconda parte di gioco le grossetane hanno allungato e controllato le versiliesi. Marconi e Apicella hanno trascinato la squadra in attacco, ma tutte hanno dato il loro contributo. Il girone di ritorno per la Gea inizierà martedì alle 19.45 sul parquet del Basket Pontedera. Per le grossetane una stagione interlocutoria, dove servirà soprattutto fare esperienza in vista del futuro.

GEA Under 13: Marku, Fuiano 2, Franci, Grilli 2, Bisanti 8, Indiati, Marconi 19, Apicella 22, Gosti , Sgamato. All. Luca Faragli.