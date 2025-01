Basket. Giornata di festa della Landini nel ricordo di Sandro Fiore

Una giornata di festa tutti insieme organizzata dalla Gino Landini Lerici in occasione del periodo delle feste, in particolare per ricordare Sandro Fiore, personaggio di spicco per tutto il basket provinciale, non solo quello lericino. All’evento tenutosi al PalaBiagini hanno partecipato i bambini del Minibasket della Landini, quelli della Scuola Basket Sarzana (che rientra nel noto Progetto Golfo dei Poeti), l’azienda Tarros (sempre di supporto al settore giovanile della Gino Landini) e i ragazzi delle Aquile Rosse. Nell’occasione è stato festeggiata la collaborazione con Enrico Fiore, figlio di Sandro, attivo in qualità di preparatore atletico nello staff di diverse realtà sportive della provincia.

Nella foto: il gruppo dei partecipanti all’iniziativa