Basket. Giovani Dragons crescono e vincono: gli U17 agguantano il sogno delle finali nazionali

Giovani Dragons da stropicciarsi gli occhi. Gli Under 17 vincono il girone nazionale interzona e volano alle finali nazionali. Decisivo, per la squadra pratese, il successo per 81-65 ottenuto nell’ultimo match contro Uni Basket Lanciano, al termine di una partita a tratti anche molto combattuta. Un successo che segue la strepitosa affermazione ottenuta la settimana precedente contro Fonte Roma, dove i Dragons sono riusciti a ribaltare la differenza canestri con la formazione laziale, ottenendo il primo posto nel girone interzona. Tornando alla partita disputata a Larciano, i giovani Dragons sono partiti molto forte nel primo quarto, ma Unibasket ha risposto colpo su colpo almeno fino all’intervallo lungo, al quale le due squadre sono arrivate quasi appaiate (39-43 in favore dei pratesi). Nella seconda parte di gara Prato è uscita dagli spogliatoi compatta, motivata e, con una difesa eccellente, ha indirizzato la partita toccando il massimo vantaggio sul +23 nell’ultimo quarto, prima dell’apoteosi finale. Il programma condiviso con Etrusca Basket ha dato i suoi frutti e la compagine allenata da Marco Pinelli e Gabriele Martelloni dal 20 maggio sarà ad Agropoli, fra le migliori 16 squadre italiane, per giocarsi lo scudetto Under 17 Eccellenza nel "Trofeo Claudio Monti". La giusta ciliegina sulla torta per il gruppo sponsorizzato da Gruppo AF e Le Patrie, che, dopo aver ottenuto il titolo di campione toscano, ha chiuso la fase interzona nazionale con una sola sconfitta. "Un risultato che resterà nella bacheca delle nostre società assieme al titolo di Campioni Toscani per sempre – commentano Pinelli e Martelloni – ; complimenti ai ragazzi per averci creduto sempre, un grazie alle nostre società e alle famiglie per la fiducia e l’entusiasmodimostrati. Ora un sogno ad occhi aperti chiamato Finali Nazionali. I nostri ragazzi potranno giocare al miglior livello d’Italia".

L.M.