Basket giovanile. 4 Torri e Argenta, l’under 17 Gold schianta Rimini

Settimana di gare e stagione sportiva già nel vivo in casa Despar 4 Torri. Dopo aver schiantato la Salus Bologna, la squadra nata dall’accordo tra Cestistica Argenta e Despar 4 Torri domina contro la Rinascita Basket Rimini, e accede così al terzo e ultimo turno di prequalificazione al campionato

Under 17 Gold.

Con un po’ di ritardo rispetto alla tabella di marcia prevista dalla Federazione, Argenta torna a

calcare il parquet di Consandolo contro la Rinascita Basket Rimini. I biancoblu di coach Dalpozzo sono concentrati e solidi fin dalle battute iniziali: dopo alcuni istanti di studio dell’avversario, la Cestistica piazza l’allungo, già decisivo, e chiude il primo quarto 35-12. I ferraresi nel secondo parziale non perdono il vantaggio accumulato, nonostante cali il rendimento sul parquet: all’intervallo è 53-23.

Riprende la contesa, e continua il dominio biancoblu. I romagnoli provano in tutti i modi a recuperare ma non c’è nulla da fare contro questa Argenta: il terzo quarto si chiude 71-32.

Nell’ultimo periodo i padroni di casa sono meno lucidi e concedono molto nella fase offensiva dei biancorossi: nonostante ciò, il risultato non cambia, Argenta si aggiudica il secondo turno 90-50. Stasera lo scontro decisivo per accedere al campionato, sul parquet dello Sport Insieme a Bologna, che nel suo cammino ha fin qui sconfitto la Vis Trebbo e la Polisportiva Monte San Pietro.

Cestistica Argenta Rinascita Basket Rimini 90-50

Cestistica Argenta: Veronesi 11, Capucci 6, Lodi 6, Cicognani 10, Dalpozzo 16, Boni 10, Volpi,

Gorobei 10, Jasharoski 13, Cantelli, Bassi 8. All. Dalpozzo, Brunelli.

Scende invece in campo per la seconda volta in preseason la Divisione Regionale 3 di coach Federico Tani: dopo la buona prestazione in casa dei Galliera Lovers (DR2), i granata mostrano

segnali positivi sul parquet del Basket Estense 2011 (DR3), anche se rimane ancora molto lavoro da fare in vista dell’inizio del campionato. Il cambio di passo decisivo è nell’ultimo quarto: la Despar trova i canestri del sorpasso, ma alla fine è più solido il Basket Estense, che si prende il comando della gara e la vittoria per 62-56.