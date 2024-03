Basket giovanile. 4 Torri vince il derby under 17. Aquilotti protagonisti a Codigoro

Grande protagonista nella settimana di partite del vivaio granata l’U17 Silver dei coach Villani,

Tani e Gambale, che si rilancia per l’ultima fase di regular season con una doppia vittoria straripante. Senza storia è il match di martedì 5 marzo: la Despar è trascinata dai 44 punti di Bassi e

dai 15 di Gorobei, e sbanca il parquet di Baricella 60-96. Domenica invece tocca alla Scuola Basket Ferrara soccombere al Pala 4T: il derby è ancora una volta granata, così come nella gara d’andata. Sempre Bassi, con 29 punti, guida i granata al successo per 87-38.

Nella sfida in famiglia a Codigoro, gli Aquilotti vincono cinque tempi su sei e si aggiudicano un’altra vittoria nel Girone F del campionato non competitivo, contro l’affiliata Fenice. La partita termina 8-16 in favore dei piccoli granata degli istruttori Malfatto e Perugini (27-55 per canestri segnati).

Solo pochi punti si frappongono tra il vivaio 4 Torri e l’en plein di successi settimanali. La trasferta degli Esordienti di coach Pasetti sul campo di Gallo si rivela infatti sfortunata: dopo quattro tempi combattutissimi, due vinti dai granata e due dai padroni di casa, si va al conteggio dei punti segnati, che premia Gallo per 48-43. Resta il rammarico per un quarto periodo scellerato, in cui la 4 Torri ha rimediato un parziale di -7, decisivo per l’esito della gara.