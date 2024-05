Basket giovanile: 4 Torri-Vis Persiceto per il titolo under 20 La finalissima regionale U20 Silver sarà tra 4 Torri e Vis Persiceto dopo la vittoria della Despar contro la Cestistica Argenta. Ghirelli segna il canestro decisivo per 69-60 in Gara 1, mentre la Cestistica vince 70-66 in Gara 2 ma è 4 Torri a qualificarsi.